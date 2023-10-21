السبت 21 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وصول الرئيس الفلسطيني لمقر قمة القاهرة للسلام (شاهد)

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.  

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السوداني يُغادر العراق للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام

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الرئيس السيسي يستقبل قادة وزعماء الدول العربية للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

وكان على رأس المشاركين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، ورئيس دولة الإمارات، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، والعديد من القادة والزعماء.

 

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. 

الحكومة الإيطالية 

وأكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء ستشارك في قمة القاهرة للسلام رغم نشر تأكيدات سابقة تشير إلى أن من سيمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، لكن في النهاية أعلنت رئيسة الوزراء مشاركتها في جلستها العمل الأولى.

قمة القاهرة للسلام 2023

والمزيد من المشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المزمع انعقادها اليوم السبت في العاصمة الإدارية. 

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