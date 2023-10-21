جامعة بنها تنظم وقفة تضامنية كبرى لدعم الدولة المصرية والشعب الفلسطيني

نظمت جامعة بنها صباح اليوم السبت، وقفة تضامنية لدعم الدولة المصرية والشعب الفلسطيني ، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ، والدكتور أمجد حجازي القائم بعمل عميد كلية الآداب ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس ، والمئات من طلاب الجامعة.

وشهدت الوقفة الوقوف دقيقة حداد ترحما على أرواح شهداء فلسطين ، وأداء تحية العلم لجمهورية مصر العربية ، ودولة فلسطين ، كما ردد المشاركين الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الاسرائيلي واستهدف المستشفيات والمدنيين العزل بقطاع غزة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، تضامن أسرة جامعة بنها من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفسلطينيين من قطاع غزة إلى أرض سيناء.

وقال " الجيزاوى " أن الجامعة أعلنت بشكل واضح وصريح دعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية حيث قامت الجامعة بتنظيم حملات التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وسط إقبالا كبيرا من الطلاب لمساندة وتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء في فلسطين.

وثمن رئيس جامعة بنها الموقف التاريخي والبطولى الذي تتخذه الدولة المصرية طوال الوقت ومواجهة ضغوط بعض القوى الدولية التي تدعو إلى تهجير الأشقاء الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.