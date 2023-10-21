أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في سوق العبور للجملة

أسعار الفاكهة.. واصلت الأسعار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الأسواق المصرية وبسوق العبور للجملة، تباينها، وسجل سعر البرتقال ابوسرة مابين 5 إلى 12 جنيهًا، وسجل سعر العنب كرمسون مابين 11 الى 27 جنيها للكيلو.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، مع تراجع سعر الرمان، وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدماتها السعرية بصورة مستمرة للوقوف على آخر المستجدات السعرية، وجاءت الأسعار اليوم على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

الفاكهة

- الجريب فروت ما بين 3 إلى 5 جنيها .

- برتقال بلدى 5 إلى 8 جنيهًا

- برتقال سكرى 6 إلى 9 جنيهًا

- برتقال ابوسرة 5 إلى 12 جنيهًا

-عنب كرمسون 11 الى 27 جنيها للكيلو.

- مانجو كيت من 20 إلى 25 جنيها للكيلو .

- تفاح مصرى 16 الى 26 جنيها للكيلو .

- الكنتالوب من 7 إلى 15 جنيهات للكيلو .

- شمام من 6 الى 10 جنيها للكيلو .

-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 12 إلى 18 جنيها

- كيلو البلح السيوى ما بين 30 إلى 40 جنيهاً للكيلو .

بلح ثلاجة من 4 الى 10 جنيها للكيلو .

- جوافة من 4 إلى 10 جنيه للكيلو

- رومان من 7 الى 17 جنيها للكيلو .

- تين برشوم من 7 الى 13 جنيها للكيلو .

-كمثرى من 12 الى 22 جنيها للكيلو .

من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .

كما بلغت صادرات المنتجات الزراعية حوالي 6.5 مليون طن من 350 ‏سلعة زراعية إلى 160سوق خارجي يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق ما يزيد عن (83)