نجمات هوليود يخاطبون بايدن بوقف إطلاق النار على غزة

أرسال العشرات من نجوم ونجمات هوليود، خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن، يطالبونه بوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وجاء نص الخطاب كالأتي : نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير - إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن ، فنرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث (التاريخ يراقب)".

كريستين ستيوارت

وإضاف الموقعون على الخطاب : "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة).

وأبرز الموقعون على هذا الخطاب : جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكارو خواكين فينيكس وسوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريزأحمد وماهرشالا .

سوزان ساراندون

وكان قد اصدر البيت الأبيض، اليوم السبت، بيانًا تراجع فيه عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن طلبه من إسرائيل تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة، وذلك في سبيل تحرير مزيدٍ من الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس.

كوينتا برونسون

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن قوله عند سؤاله من أحد المراسلين، الجمعة، عما إذا كان ينبغي لإسرائيل تأجيل الاجتياح البري المحتمل لقطاع غزة، حتى يتم تحرير المزيد من الرهائن أو الأسرى، "نعم".

أما البيت الأبيض، فقد قال في بيان له إن بايدن كان يعتقد أن السؤال عن مدى رغبته في الإفراج عن المزيد من الرهائن وليس تأجيل الغزو البري لقطاع غزة.