الرئيس التركي يصل القاهرة للمُشاركة في قمة مصر الدولية للسلام

وصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى القاهرة للمُشاركة بالقمة الدولية للسلام، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وتستضيف مصر مؤتمرًا دوليًا "قمة القاهرة الدولية للسلام"، اليوم السبت، الموافق 21 أكتوبر؛ لبحث الحرب المُتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

وزير الخارجية التركي يُشارك في قمة القاهرة للسلام بشأن القضية الفلسطينية:

يُشارك وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة.

تستضيف "مصر"، مؤتمر القاهرة للسلام، غدًا السبت، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

أكد قادة ومسئولون من قطر واليونان والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وقبرص حضورهم.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، حضورهم أيضًا.