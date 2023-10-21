جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

تقام اليوم، عدة مباريات هامة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، “ دوري نايل”، في ثوبه الجديد، فتشهد 3 مواجهات فى اطار الجولة الرابعة من البطولة، فيواجه بلدية المحلة نظيره الاتحاد السكندري، ويلعب انبي أمام البنك الأهلي، والزمالك ضد سموحة.

وشهدت أولى مبارايات الجولة الرابعة مساء أمس فوز المصري أمام طلائع الجيش 1-0، وفوز سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية 4-0.

ويعتلي فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر قمة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط قبل انطلاق مباريات اليوم، ويقع المصري البورسعيدي فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر، ويأتي سموحة وزد وبيراميدز فى المركز الثالث والرابع والخامس على الترتيب بفارق الأهدف، ويحتل الأهلى المركز السادس، ويأتي الزمالك فى المركز السابع في الترتيب.

جدول الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم