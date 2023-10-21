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السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

تقام اليوم، عدة مباريات هامة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، “ دوري نايل”، في ثوبه الجديد، فتشهد 3 مواجهات فى اطار الجولة الرابعة من البطولة، فيواجه بلدية المحلة نظيره الاتحاد السكندري، ويلعب انبي أمام البنك الأهلي، والزمالك ضد سموحة.

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قائمة الزمالك لمباراة سموحة في الدوري المصري

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اليوم..عودة الدوري المصري بعد نهاية التوقف الدولي

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الجمعة..عودة الدوري المصري ومواجهات ساخنة مُرتقبة في الجولة الرابعة

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نتائج الجولة الرابعة من مجموعة المحترفين في الدوري المصري لكرة القدم

وشهدت أولى مبارايات الجولة الرابعة مساء أمس فوز المصري أمام طلائع الجيش 1-0، وفوز سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية 4-0.

ويعتلي فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر قمة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط قبل انطلاق مباريات اليوم، ويقع المصري البورسعيدي فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر، ويأتي سموحة وزد وبيراميدز فى المركز الثالث والرابع والخامس على الترتيب بفارق الأهدف، ويحتل الأهلى المركز السادس، ويأتي الزمالك فى المركز السابع في الترتيب. 

جدول الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم 

جدول الدوري المصري

 

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