حالة الطقس| عودة سقوط الأمطار على مناطق متفرقة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.



الطقس السائد مائل للحرارة



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء حتى الخميس المقبل، فضًلا عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



سقوط للامطار الخفيفة

وأضافت الهيئة، هناك سقوط للامطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 28 الصغرى 20

جنوب سيناء:- العظمى 32 الصغرى 23

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 18

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 21