إسرائيل: الحرب على غزة ستستمر لأسابيع طويلة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بذل الجهود ووضع إعادة المختطفين جميعا على رأس أولويات الدولة مشيرا إلى أنه ذلك سيكون عن كل الطرق الممكنة السياسية أو العسكرية، وفق روسيا اليوم.

ولفت المتحدث الإسرائيلي العسكري إلى أنه "نحن مستمرون بالحرب ضد حماس حتى يقرر المستوى السياسي القيام بأمر آخر".

وأضاف: "نحن نعمل على إعادة الجميع.. كل المختطفين".

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد ذكر قبل أيام أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا. وبيّن أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم في غارات إسرائيلية وأن آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين هو الفنان غاي أوليفز.

كما كشفت وكالة "بلومبرغ" عن ضغوطات أمريكية وأوروبية على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في قطاع غزة بهدف كسب الوقت وإجراء مفاوضات سريّة بمشاركة قطر بشأن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الوضع أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان على إسرائيل في هذا الاتجاه.