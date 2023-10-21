على رأسهم مبابي.. ريال مدريد يرصد 3 صفقات لدعم الفريق

استقر نادي ريال مدريد الإسباني، علة خطه لتعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2024، وعلى رأس تلك التعزيزات التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي خلال فترات الانتقالات الصيفية الثلاث الأخيرة، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، إما بسبب رفض باريس سان جيرمان الفرنسي لعروضه، أو لأن اللاعب نفسه غير موقفه.

ريال مدريد يعود لمطاردة مبابي

أكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته، يخططون للعمل على العديد من الملفات في صيف عام 2024، لتعزيز تشكيلة الفريق، بما في ذلك التفاوض على صفقة مبابي.

مبابي

ويرفض مبابي حتى الآن تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في الصيف المقبل، مما يسمح لريال مدريد بالتوقيع على عقود مبدئية معه في يناير المقبل وضمه مجانا في الانتقالات الصيفية.

وبصرف النظر عن مبابي، يرغب ريال مدريد في التعاقد مع ظهير أيسر جديد، كما يبرز اسم الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ.

ألفونسو ديفيز

ويرتبط النجم الكندي، بعقد مع العملاق بايرن ميونخ حتى صيف 2025، لكن مفاوضات التجديد بين الطرفين متوقفة منذ فترة طويلة، بسبب تغيير في مجالس الإدارة في ملعب أليانز أرينا، إلى تعطيل ملف التجديد، وسط تصريحات لممثليه حول إمكانية قبول فكرة الانتقال إلى ريال مدريد.

وتتضمن خطة الفريق، انضمام البرازيلي إندريك، لاعب فريق بالميراس البرازيلي، في صيف 2024 أيضًا.

إندريك

ووقع إندريك عقدا مع المرينجي في ديسمبر 2022، وينص عقده على انتقال اللاعب إلى النادي الملكي في يوليو المقبل، بعد أن يبلغ 18 عاما.