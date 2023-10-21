فرصة جديدة لـ جيرو.. أزمة الحراس تضع ميلان في "ورطة" أمام يوفنتوس

تعرض فريق ميلان لضربة مضاعفة، ليجد نفسه في ورطة كبيرة، قبل خوض مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام منافسه يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

أعلن نادي ميلان متصدر الدوري الإيطالي، إصابة حارسه الاحتياطي ماركو سبورتيلو، بإصابة في ربلة الساق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع غياب الحارس الأساسي مايك مينيان، عن مباراة يوفنتوس المقرر لها الأحد المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وحصل مينيان على بطاقة حمراء في فوز ميلان 1-0 على جنوي في الدوري الإيطالي، عندما تفوق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، في حراسة مرمى الروسونيري عندما تم تكليفه بالمهمة في الوقت بدل الضائع.

جيرو

ومع إيقاف مينيان، كان من المتوقع أن يشارك الحارس الثاني ضد يوفنتوس.

لعب سبورتيلو أول مباراة له مع الفريق أمام نيوكاسل يونايتد، في دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل السلبي، وشارك في آخر دقائق من عمر المباراة بدلا من مينيان.

ثم بعد ذلك شارك في مباراتين كأساسي في الدوري الإيطالي، حتى يتعافى مينيان، لكنه أصيب الآن.

وأصدر ميلان في بيان رسمي: "سيتعين على سبورتيلو الحصول على راحة لمدة 10 أيام، قبل تقييم تطور حالته باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي".

وبذلك سيلجأ ستيفانو بيولي مدرب ميلان، الاعتماد على أنطونيو ميرانتي الحارس الثالث بالفريق، البالغ من العمر 40 عاما، والذي لم يلعب منذ انضمامه إلى النادي في أكتوبر 2021.

أنطونيو ميرانتي

وخلال عامين في ميلانو، جاء الظهور الرسمي الوحيد لميرانتي، الموسم الماضي في الجولة الأخيرة كبديل لمينيان في الدقيقة 89، من الفوز 3-1 على فيرونا.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 17 نقطة.