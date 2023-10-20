تصاعد عمليات القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

إصيب جنديين إسرائيليين اثنين في الشريط المحاذي للحدود مع لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة دخلت الأجواء من لبنان.

وأضاف الجيش أنه استهدف 4 خلايا لحزب الله وقتل متسللا على الحدود الشمالية.

وأكدت قناة الغد أن خمسين ألف إسرائيلي تم إخلاؤهم من المواقع المحاذية للحدود اللبنانية.

بدوره، أعلن حزب الله إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع على مواقع تمركز القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق سقط قذيفتين صاروخيتين، اليوم الجمعة، على مستوطنة المطلة شمال إسرائيل والتي تبعد نحو 6 كيلومترات عن الحدود اللبنانية.

وأعلن حزب الله استهداف 5 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا، وتلال كفر شوبا، وحرمون، والعاصي، وبركة ريشا.

واستمر القصف المتبادل منذ ظهيرة اليوم، وأن حزب الله يستهدف ثكنات عسكرية ومراكز وأبراج مراقبة لتقليص القدرة الإسرائيلية على مراقبة الحدود.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي طلعات جوية لم تقتصر على الجنوب بل طالت العاصمة بيروت.

وفي السياق ذاته، عثرت وحدة من الجيش اللبناني على 25 منصة إطلاق صواريخ نوع غراد في منطقة سهل القليلة، واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق.