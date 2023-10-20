السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الإسكان: 25 ألف وحدة سكنية خضراء بنهاية 2024

المهندسة مي عبد
المهندسة مي عبد الحميد

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن خطط مصر لبناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية هي حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان.

وقالت عبد الحميد إن المشروع يهدف إلى توفير استخدام الطاقة والمياه، وتعزيز الاستدامة البيئية. وأضافت أنه تم التخطيط للمشروع عام 2020، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2024.

وأوضحت عبد الحميد أن المشروع يمثل خطوة مهمة في اتجاه مصر نحو تبني الإسكان الأخضر والتخطيط المستدام. وأشارت إلى أن صندوق التمويل العقاري يقوم بتنفيذ 70٪ من المشروعات السكنية في مصر، وأنها تسعى إلى تعميم تطبيق معايير الاستدامة البيئية في جميع المشروعات المستقبلية.

مواد متعلقة

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ بمدينة بني سويف الجديدة

تفاصيل اجتماع نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع ممثلي البنك الأوروبي

الجريدة الورقية