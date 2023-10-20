صورة عن طريق الخطأ تضع غادة عبدالرازق في مأزق مع الجمهور

وقعت الفنانة غادة عبدالرازق في خطأ فادح، حيث منشورا عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لدعم القضية الفلسطينية، لكنها تورطت مع جمهورها بسبب صورة من بين هذه الصور.

مطالبات بحذف الصورة الأخيرة لغادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق مجموعة من الصور لدعم القضية الفلسطينية، خاصة بعد الأحداث المروعة التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية، إلا أنها وقعت في فخ بعد نشرها صورة لطفل فلسطيني (يحمل علم فلسطين)، مع طفل إسرائيلي (بالزي اليهودي) ما جعل جمهور غادة ينتفض، ويطالبها بحذف هذه الصورة.

وسرعان ما انهالت عليها التعليقات وسط مطالبات بحذف الصورة والتي جاءت كالأتي، " امسحي الصورة الاخيرة يا فنانة"، " أمسحي اخر صوره لان حتى الطفل الصهيوني هو عدو"، " حافظين مش فاهمين. امسحي الصورة الاخيرة لانها خربت كلشي"، " بلاش والنبي احر صوره دي احنا مش ملايكه"، " شفت الصورة الاخيرة مسحت كل ما كان قبلها"، " امسحي الصورة الاخيرة"، " لا يمكن للصورة الاخيرة ان تكون واقع ف يوم من الايام لسبب بسيط ان المستعمر المحتل المستوطن لا ياتي بسلام ولا بخير الله يحمي الفلسطينية"، " اولا الصوره التانيه فبركه .. تانيا ااصورة التالته ما الها داعي .. ليكون يختي هم بين بعض عم بحكو هيك .. بدنا سلام وحب .. ينقلعوا من ارضهم .. حتى هدول الصغار بالمدارس عم بعلموهم انه اافلسطينين اعدائكم .. بلا فلسفة الدمقراطيه".

إلا أن هناك مجموعة من المتابعين دافعوا عن الفنانة وقالوا أنها لم تنتباه إلى الصور وجاءت التعليقات كالأتي، " ي جدعان اقسم بالله اي علاقة الصوووورة بالأحداث في يهود عايشين ف وسطنا عادي بس الموضوع الصهاينه الكفرة وفلسطين متتكلموش ف الدين الوقتي والصداقه"، " في أيه يا جماعة أكيد مخدتش بالها من الصور"، "أذن أن الفنانة مخدتش بالها من الصور براحة عليها شوية".

أخر أعمال غادة عبدالرازق

كان أخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل «حدث بالفعل» من تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.