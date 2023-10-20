الرئيس التونسى: حق الشعب الفلسطيني فى أرضه يقره القانون الدولى

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حق الشعب الفلسطيني فى أرضه وهو حق يقره القانون الدولي وللشعوب الحق فى تقرير مصيرها بنفسها.

واستنكر قيس خلال لقائه اليوم الجمعه، مع نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الخارجية والتعاون الدولى أنتونيو تاجاني ما يحدث فى فلسطين، واصفا العدوان الإسرائيلى بالعقاب الجماعى والتهجير القسري.

كما تناول اللقاء سبل التعاون الثنائى فى عدة قطاعات ومن أهمها ملف الهجرة غير الشرعية بين البلدين وتأثيرها السلبى على الجانبين وطرق القضاء عليها بالتعاون المثمر بين البلدين، بالإضافة إلى القطاع الزراعى خاصة فى ظل التغيرات المناخية وشح المياه.