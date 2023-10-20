جوارديولا يدعم ميسي قبل حفل الكرة الذهبية

قدم المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الدعم للاعبه السابق ليونيل ميسي، قبل حفل الكرة الذهبية لهذا العام 2023.



وأكد جوارديولا أن الكرة الذهبية لابد أن تنقسم لقسمين أحدهما للأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم الجزء الآخر لمن يأتي بعده.

بينما شدد على أن هالاند يجب أن يتوج بالجائزة بعد تسجيله أهداف كثيرة خلال الموسم الماضي وتتويجه بالثلاثية التاريخية.

تصريحات جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، حيث قال: "لابد من تقسيم الكرة الذهبية إلى قسمين، واحد منهم لميسي ثم انظر إلى الآخرين بعد ذلك".

وعن المستويات التي قدمها المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، واستحقاقه للفوز بالجائزة، فقال: "بالطبع نعم، هالاند يجب أن يفوز، لقد توج بالثلاثية وسجل 50 مليون هدف(مشيرًا للأهداف العديدة التي أحرزها المهاجم النرويجي).

وأختتم: "أسوأ موسم لميسي هو الأفضل بالنسبة للآخرين.. كلاهما يستحق هذه الجائزة، لكن ماذا بوسعي أن أقول؟".

الجدير بالذكر أن جوارديولا قام بتدريب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما كان لاعبًا في برشلونة خلال 2010، حيث حقق السداسية التاريخية مع البلوجرانا.