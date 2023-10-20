سرايا القدس تُواصل قصفها وتضرب "عسقلان" برشقة صاروخية

أعلنت "سرايا القدس"، قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية ردًا على هجمات "جيش الاحتلال الإسرائيلي" على غزة، ووقعت أضرار كبيرة في سديروت وعسقلان، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

من جانبها قالت قناة 13 العبرية: "أضرار كبيرة جراء سقوط صواريخ في سديروت وعسقلان".

هذا ونشرت "سرايا القدس"، في وقت سابق، مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليها للمواقع والحشودات العسكرية الإسرائيلية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم أمس، استهدافها دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي شرق خانيونس بقذيفة مضادة للدروع، في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وفي اليوم الـ14 من الحرب على قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى إلى 4137 والمصابين إلى أكثر من 13 ألفا جراء القصف الإسرائيلي.

أمريكا تُفاوض إسرائيل لتأجيل عمليتها البرية في قطاع غزة

تتوالى ضغوطات أمريكية وأوروبية على "إسرائيل" لتأجيل العملية البرية في قطاع غزة بهدف كسب الوقت وإجراء مُفاوضات سريّة بمشاركة قطر بشأن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج"، مساء اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مُطلعة على الوضع أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان على إسرائيل في هذا الاتجاه.

وأشارت المصادر إلى أنه "تضغط الحكومتان الأمريكية والأوروبية على إسرائيل لتأخير غزوها البرّي لقطاع غزة من أجل كسب الوقت لإجراء مفاوضات سرية مستمرة عبر قطر لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وأضافت المصادر أن "المفاوضات مع حماس حسّاسة وهناك احتمال أن تفشل"، موضحة أن هناك دلائل على أن الحركة قد توافق على إطلاق سراح بعض المدنيين على الأقل ومن دون مطالبة إسرائيل بالإفراج عن سجنائها في المقابل.

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".

بدوره، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، يوم 16 أكتوبر الجاري، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيرا.

ولفت إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم في غارات إسرائيلية وأن آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين هو الفنان غاي أوليفز.

وأوضح:" نعتبر المحتجزين من جنسيات أخرى ضيوفا لدينا"، مشيرا إلى أنه كان من الصعب تحديد هوياتهم خلال المعركة.

كما ذكرت مجلة "نيوزويك"، نقلاً عن مصدر مسؤول في الولايات المتحدة، أن احتمال إنقاذ جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، منخفض للغاية.

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف كنيسة ومسجد ومنازل في غزة

نفذت "طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على أنحاء "قطاع غزة"، وذلك مع دخول اليوم الـ 14 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، واستشهد 8 مواطنين مسيحيين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجراح في قصف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الآرثوذكس، بمدينة غزة، حسبما أفادت مصادر طبية فلسطينية.

روسيا تُصدر بيانًا عاجلاً حول الهجمات العشوائية على أهداف مدنية في غزة

صرح نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية "أليكسي زايتسيف"، خلال مؤتمر صحفي، بأن "موسكو" تُدين بشكل قاطع الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.