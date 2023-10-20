وزير الخارجية التركي يُشارك في قمة القاهرة للسلام بشأن القضية الفلسطينية

يُشارك وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في قمة القاهرة للسلام، غدًا السبت، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الجمعة.

وتستضيف "مصر"، مؤتمر القاهرة للسلام، غدًا السبت، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

وأكد قادة ومسئولون من قطر واليونان والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وقبرص حضورهم.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حضورهم أيضًا.

قطاع غزة

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يومًا، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد أعلن أمير قطر تميم بن حمد، المُشاركة في قمة القاهرة للسلام، المزمع عقدها غدًا السبت، في مصر، بحضور عدد من قادة العالم، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الجمعة، إن الأمير تميم بن حمد، يُشارك في القمة العربية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وعملية السلام "قمة القاهرة للسلام" يوم غد السبت في مصر.

ويُرافق الأمير تميم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.