إعلان الدفعة الأولى من برنامج Scale Up بالتعاون بين إيتيدا و500 جلوبال

بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة "500 جلوبال" وهي واحدة من أكبر شركات رأس المال الاستثماري في العالم، تم إعلان أسماء الشركات الملتحقة بالدفعة الأولى من برنامج Scale Up لتمكين الشركات الناشئة في مصر.



ويستمر البرنامج سبعة أسابيع ويستهدف الشركات الناشئة المصرية في مرحلتي ما قبل تمويل الفئة (أ) وتمويل الفئة (أ). ويسهم البرنامج في دفع نمو النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر وتعزيز ريادة الأعمال المستندة إلى الابتكار، إذ يوفر بيئة مواتية لدعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة لتحقيق النمو والتوسع من خلال أساليب مخصصة للتوجيه والتنمية لضمان تحقيق النجاح في المستقبل. ويتيح البرنامج أيضًا فرصة لرواد الأعمال للتواصل مع شبكة "500 جلوبال" من الرواد والشركاء والجهات الفاعلة.



وتتكون الدفعة الأولى من 15 شركة ناشئة متخصصة في مجالات مختلفة، منها التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التسويق والعقارات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد وغيرها. والشركات هي BirdNest وBLNK وConvertedin وDresscode وFriendyCar وILLA وKhazenly وMQR وNowlun وNowPay وO7 Therapy وOrcas وRology وSuplyd وSylndr.



وتهدف الشراكة بين الهيئة وشركة "500 جلوبال" إلى تنمية المواهب في المنطقة بشكل أكبر ودعم الشركات الناشئة للنمو والتوسع في مناطقها المستهدفة وتقديم مفاهيمها وتقنياتها المبتكرة إلى المستهلكين والشركات على المستوى العالمي.



وسيقام حفل ختام البرنامج يوم 16 نوفمبر بمركز إبداع مصر الرقمية في الجيزة للاحتفال بالتقدم الذي أحرزه مؤسسو الشركات الناشئة. وسيقوم رواد الأعمال باستعراض مشاريعهم المبتكرة أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين.



وتتيح الفعالية فرصة لرواد الأعمال للتواصل والتشبيك مع المستثمرين والشركاء لمساعدتهم في نمو والتوسع في الأسواق. وسيتضمن الحفل عروضًا تقديمية، إلى جانب محاضرات يقدمها متحدثون بارزون، وحلقات نقاش يشارك فيها أصحاب المصلحة وشركاء الصناعة والأطراف الفاعلة في النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر.