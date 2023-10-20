عاجل| حزب الله اللبناني يستهدف قوة إسرائيلية بالصواريخ على الحدود

أعلن "حزب الله اللبناني"، استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت الحدودية بالصواريخ، مُوقعًا عدة إصابات بين قتيل وجريح، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

وقال حزب الله في بيان عاجل، إن العملية جاءت ردًا على استهداف الصحفيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد يوم الخميس وأدى إلى مقتل الشاب ربيع البقاعي.

وعن حصيلة الهجوم، قال حزب الله إن "حصيلة كمين برانيت سبعة إصابات بين قتيل وجريح في صفوف الإسرائيليين".

إسرائيل تكشف تفاصيل خطتها حول إخلاء "كريات شمونة" القريبة من الحدود اللبنانية

كشفت "وزارة الدفاع الإسرائيلية"، عن خطتها بشأن إجلاء سكان بلدة "كريات شمونة" القريبة من الحدود اللبنانية، قائلة إن "سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من تل أبيب".

يأتي هذا في أعقاب تصاعد الخوف والرعب على الحدود الشمالية، إذ أدى إلى تشتيت التجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة من تلك الحدود.

وكان 3 جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا باستهداف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية ودبابات، كما دمر معدات مراقبة، بحسب مقاطع فيديو نشرها.

وقبل يومين، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بما في ذلك في بلدة كريات شمونة، للتحذير من احتمال سقوط صواريخ.

وفي وقت سابق، أمرت إسرائيل بإخلاء 28 قرية قريبة من لبنان، مما اضطر عائلات كثيرة للإقامة في منتجعات سياحية بعيد عن تلك الحدود.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 3 عناصر من "حزب الله" اللبناني بطائرات مُسيّرة

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أن طائرة مُسيّرة تابعة له استهدفت مُنذ قليل ثلاثة عناصر من "حزب الله" اللبناني على الحدود وذلك في ظل التوتر المُتصاعد بين الجانبين منذ إطلاق حماس "طوفان الأقصى"، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة.