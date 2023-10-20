أمير قطر يُشارك في قمة القاهرة للسلام بشأن القضية الفلسطينية

أعلن أمير قطر تميم بن حمد، المُشاركة في قمة القاهرة للسلام، المزمع عقدها غدًا السبت، في مصر، بحضور عدد من قادة العالم، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الجمعة.

قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الجمعة: "إن الأمير تميم بن حمد، يُشارك في القمة العربية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وعملية السلام "قمة القاهرة للسلام" يوم غدٍ السبت في مصر".

يُرافق الأمير تميم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفدًا رسميًّا.

وتستضيف مصر مؤتمر القاهرة للسلام غدًا السبت، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

أكد قادة ومسئولون من قطر وتركيا واليونان والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وقبرص حضورهم.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، حضورهم أيضًا.

تفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يومًا، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

إيران تُشبّه قصف إسرائيل لدور العبادة في غزة بمُمارسات داعش:

شبّه وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان"، السلوك الإسرائيلي في تدنيس معابد الأديان الإبراهيمية والاعتداءات على صروح الإرث التاريخي والثقافي، بالسلوك الذي ينتهجه "داعش" الإرهابي، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الجمعة.

كتب أمير عبداللهيان في حسابه على منصة "إكس": "سلوك إسرائيل الهمجي تدنيسها لمعابد الأديان الإبراهيمية واعتداءاتها على التراث التاريخي والثقافي، يشبه تصرفات تنظيم داعش الإرهابي".