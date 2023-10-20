السيسي: 4 آلاف من المدنيين سقطوا في غزة منهم 1500 طفل (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نحو 4 آلاف من المدنيين سقطوا في قطاع غزة منهم 1500 طفل، ومن المهم وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من المدنيين.

وأضاف خلال لقاءه مع رئيس الوزراء البريطاني سوناك، اليوم الجمعة، أنه من المهم تدفق المساعدات إلى غزة حتى لا يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.

جهود السيسي لوقف الحرب في غزة

التقى الرئيس السيسي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الخميس، وأكدا ضرورة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام.

وشدد الزعيمان على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.

وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.