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وباء يهدد غزة خلال رحلة البحث عن مياه صالحة للشرب تحت القصف السيسي: يجب التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية (فيديو)
الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: 4 آلاف من المدنيين سقطوا في غزة منهم 1500 طفل (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نحو 4 آلاف من المدنيين سقطوا في قطاع غزة منهم 1500 طفل، ومن المهم وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من المدنيين.

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السيسي والملك عبدالله الثاني يؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم لمصر أو الأردن

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السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة استمرار وصول المساعدات لغزة على نحو مستدام

وأضاف خلال لقاءه مع رئيس الوزراء البريطاني سوناك، اليوم الجمعة، أنه من المهم تدفق المساعدات إلى غزة حتى لا يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.

جهود السيسي لوقف الحرب في غزة

التقى الرئيس السيسي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الخميس، وأكدا ضرورة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام.

وشدد الزعيمان على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.

وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

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