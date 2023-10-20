النائب هاني أباظة يشارك فى وقفة تضامنية مع أهالى الشرقية .. صور

شارك النائب هاني أباظة رئيس لجنة الوفد العامة بالشرقية، وعضو الهيئة العليا للحزب في مظاهرات محافظة الشرقية لدعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واحتشد الملايين من المواطنين في الميادين والشوارع الرئيسية محافظات ومدن الجمهورية؛ تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي وموقفه الداعم للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وثمن المشاركون في مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.