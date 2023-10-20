Instagram يسمح بإنشاء استطلاعات رأي في قسم التعليقات

بدأ Instagram في السماح لبعض المستخدمين بإنشاء استطلاعات رأي في التعليقات على منشوراتهم، مما يمنح منشئي المحتوى طريقة أخرى للاستفادة من المحتوى الخاص بهم لمزيد من التفاعل. وأعلن آدم موسيري، رئيس إنستغرام، عن الاختبار لقناة البث الخاصة به، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة استطلاعات الرأي إلى التعليقات على كل من منشورات الموجز العادية وReels . إنه مجرد اختبار صغير في الوقت الحالي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، قال في تحديثه الخاص إنه سيتم "طرحه للجميع قريبًا".

ستبدو استطلاعات الرأي في قسم التعليقات تشبه إلى حد كبير ما هي عليه في القصص، حيث كانت متاحة بالفعل للمستخدمين لسنوات في شكل ملصق. وفقًا للقطة الشاشة التي شاركها موسيري، سيتمكن المستخدمون الآخرون من معرفة عدد الأشخاص الذين صوتوا في استطلاع معين. من غير الواضح في الوقت الحالي إلى متى ستظل استطلاعات الرأي مفتوحة بعد نشرها، أو ما إذا كان سيكون لدى المستخدمين خيار الاختيار من بين أطر زمنية مختلفة لمواصلة تلقي الأصوات، كما يفعل المستخدمون على تويتر.

يعمل Instagram على جعل قسم التعليقات الخاص به أكثر تفاعلية، وفي الربيع الماضي أضاف أخيرًا قدرة المستخدمين على نشر صور GIF في التعليقات. تختبر المنصة أيضًا خيارات لتجربة قصص أكثر تخصيصًا تعتمد على ما بدأته مع Close Friends، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم متعددة لحجز محتوى معين لمجموعات محددة من الأشخاص.