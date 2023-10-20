آخر إيرارت فيلم وش في وش بالسينمات

حقق فيلم وش في وش، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، أمس الخميس، إيرادات بلغت 154 ألفا و241 جنيها في شباك تذاكر دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث فيلم وش في وش، في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

يشارك في بطولة فيلم وش في وش، مجموعة من النجوم، وهم الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم وش في وش

نجوم وش في وش يوجهون رسالة للزعيم عادل إمام

وكانوا نجوم فيلم "وش في وش" أعربوا عن استيائهم من شائعات اعتزال الزعيم عادل إمام وذلك خلال العرض الخاص للفيلم والذي أقيم منذ أسابيع بإحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدوا نجوم الفيلم على مكانة الزعيم الفنية والإنسانية، فقالت أنوشكا "مبقاش كبير من قليل وقصاد عيني لما اشتغلت معاه كان أول واحد بيحضر وييجي يذاكر شغله ولو عاوز يقول حاجة للمخرج أو لينا فربنا يديله الصحة وطولة العمر ويا جبل ما يهزك ريح".

أما النجمة أمينة خليل عبرت عن استيائها الشديد من مروجي الإشاعات قائلة "أحب اقول لأي حد بيطلع إشاعات يعني كبروا دماغكم شوية وبلاش فضا بقى وحسبي الله ونعم الوكيل وبقوله انت الكينج دة انت تكمل واحنا اللي نعتزل".

أما الفنان أحمد خالد صالح والفنان الشاب محمود الليثي أكدوا أن الزعيم له مكانته الفنية وتمنوا له دوام الصحة والعافية ووصفوا الإشاعة بالسخيفة وشاركهما الدعوات كلا من الفنانة الشابة أسماء جلال والفنانة داليا شوقي.

وعلى جانب آخر أكدت هالة فاخر، كرهها لأخبار الإشاعات من السوشيال ميديا قائلة "اللي طلع الإشاعة عاوزة أقولهم ملكوش دعوة بالناس دة فنان عظيم تربع على عرش الفن كله فوق الخمسين سنة وربى أجيال وحتى لو اعتزل هو حر يستمتع بحياته وأولاده وأحفاده وربنا يديله الصحة والعافية لأنه زعيمنا".

وتصدر اسم الزعيم عادل إمام، قائمة البحث على موقع جوجل، بعد انتشار شائعة اعتزاله، ونفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، في تصريحات صحفية، عن ما تردد من شائعات حول اعتزال الزعيم، معربا عن غضبه بسبب انتشار تلك الشائعات بشكل متكرر.

وأعلن المنتج شقيق عادل إمام، منذ فترة ان الزعيم يستعد لمشاركة نجليه محمد ورامي، في فيلم يحمل اسم "الواد وأبوه"، ومن المقرر أن يتم التحضير له الفترة المقبلة.

كانت آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.