لهذا السبب.. ضرورة الحد من استهلاك الكافيين في الخريف

قالت الدكتورة نوريا ديانوفا يجب أن يقتصر استهلاك الكافيين في الخريف على 200 ملليغرام كحد أقصى في اليوم.

وأشارت الدكتورة ديانوفا إلى أن العديد من الأشخاص يبدأون في استهلاك المزيد من الكافيين في الخريف، ولقد أصبح الطلب عليه أكثر كمنشط للمساعدة في مكافحة النعاس الذي بدأ الناس يشعرون به بقوة أكبر بسبب تغير المناخ.

وشددت الطبيبة على أنه في مثل هذه الظروف، يمكن أن تصبح مدمنًا دون أن يلاحظك أحد على تناول جرعات كبيرة جدًا من الكافيين - وهذا بدوره يخلق مخاطر معينة على الصحة والرفاهية.

وأوضحت ديانوفا: في الخريف، من الضروري الحد من جرعة الكافيين، بحيث لا يزيد استهلاكها عن 100-200 ملغ يومياً مشيرة إلى أن هذه المادة يمكن أن تحفز القلب دون داع.

وحذرت الخبيرة في مقابلة مع News.ru من أن الكافيين يزيد من نشاط القلب، أي أنه يسرع النبض ويسبب تمدد الأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى الحد من جرعة الكافيين في الخريف يرجع إلى حقيقة أنه يمكن أن يؤثر سلبا على نوعية النوم، لأن الجهاز العصبي حساس أيضا لتأثيره المحفز، وخطر آخر محتمل هو مشاكل في المعدة.

والقهوة يمكن أن تسبب حرقة المعدة. وقال المختص: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة أو القرحة تجنبها.