المُقاومة الفلسطينية تُسلّم الرهينتين الأمريكيتين إلى الصليب الأحمر

سلّمت حركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، الرهينتين الأمريكيتين إلى الصليب الأحمر، وتم إخبار عائلتهما، حسبما أفادت "القناة 12" العبرية، مساء اليوم الجمعة.

وكانت القناة 13 العبرية، قالت، إن إسرائيل أكدت إطلاق حركة "حماس" سراح رهينتين أمريكيتين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أنه تم إطلاق سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية وذلك استجابةً لجهودٍ قطريةٍ.

وفي تغريدة له قال أبو عبيدة : ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق قذائف هاون من لبنان باتجاه مزارع شبعا

أطلق "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قذائف هاون من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المُتنازع عليها، إذ يُوجد عدد من المواقع العسكرية ولا توجد بلدات، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يرد بقصف مدفعي على مصادر النيران، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الهجمات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة أنه استهدف خلية من 3 عناصر تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة السياج على الحدود اللبنانية وذلك عقب إعلان الجيش أنه "ورد بلاغ عن إطلاق نار في مستوطنة مرغليوت، حيث قامت القوات الإسرائيلية بمسح المنطقة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وافق اليوم على خطة إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة الحدودية مع لبنان.

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، نقلته مراسلتنا، بأنه سيتم إخلاء كريات شمونة إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة.