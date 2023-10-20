قررت جهات التحقيق بدار السلام الجزئية، حبس 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدارالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وتولت النيابة التحقيق.

حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام

كانت البداية معلومات وتحريات أكدتها وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول ، بمديرية أمن القاهرة بقيام 4 أشخاص، مقيمين بالشرقية بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب.

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة علي حريق داخل مطعم بحدائق القبة بلا إصابات

وفي واقعة اخري ، أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريق داخل مطعم بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات، وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشف غموض العثور علي جثه شخص بقصر النيل

وفي واقعة اخري ، تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة ، من كشف غموض العثور علي جثة في حالة رائحة تعفن داخل شقة بمنطقة قصر النيل غرب القاهرة وتوالت النيابة العامة التحقيق .

كانت البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية دائرة قسم قصر النيل.

وعلي الفور ، وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة المباحث في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة وضباط الأدلة الجنائية.

وتبين من التحريات أن الجثة لرجل يدعى "سيد.م." عُثر عليه في حالة تعفن دون بعثرة في محتويات الشقة أو آثار كسر بمنافذ المسكن.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.