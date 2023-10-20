ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام

كانت البداية معلومات وتحريات أكدتها وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول ، بمديرية أمن القاهرة بقيام 4 أشخاص، مقيمين بالشرقية بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب.

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرار جديد في واقعة العثور على جثة فتاة مخنوقة في الطالبية

كما قررت جهات التحقيق بالجيزة ، استدعاء أسرة فتاة عثر عليها مخنوقة داخل مسكنها بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، كما امرت بتقرير عن أسباب الوفاة، للوقوف على مسبباتها وملابستها ، وكشف غموض الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات لتحديد هوية المترددين عليها، وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت البداية بتلقى مدير امن الجيزة ، إخطارًا من رئيس مباحث قطاع الغرب، يفيد بعثورغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة على جثة فتاة داخل شقة في ظروف غامضة.

وعلي الفور وجه مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام وفرقة الطالبية والعمرانية.

وتبين بالفحص بقيادة مفتش مباحث الفرقة أن جثة لفتاة تدعي "هناء.ح.ح" ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة نتيجة تعرضها للخنق.

وتم ايداع الجثمان في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتشريح ، وطالبت بإعداد تقرير بأسباب الوفاة ، مع استجواب ذويها لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.