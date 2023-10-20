إسرائيل صهيونية وفلسطين عربية.. هتافات مظاهرات المنيا

استمرت حتى الآن حشود الألاف من الشباب والفتيات والنساء والفتيات وقيادات الرأي ، وشباب الأحزاب والإئتلافات والمنظمات الشبابية ، اليوم الجمعة ، في مظاهرات مرددين هتافات معادية للكيان الصهيوني والمجازر الإسرائيلية بحق أهالي غزة من الشعب الفلسطيني ، بهتافات إسرائيل صهيونية …. وفلسطين عربية .

كما رفع المتظاهرين صور العلم الفلسطيني والمصري ، وصور للرئيس السيسي ، مرددين هتافات اعملها ياسيسي ... كلنا وراك .... عملناها مره والتانية معاك ، واحد أتنين حق الشهيد فين ، غزة ياغزة يا رمز العزة ، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح .... سيناء مصرية وفلسطين عربية ... خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود ... يانتنياهو يا جزار .... الثوار هياخدوا الثار ... التهجير حلم يهود وحرب أكتوبر سوف تعود .... واحد اتنين الشعب العربي وين .... واحد اتنين الغضب وين .

وكان الألاف من المتظاهرين قد احتشدوا بميدان بالاس وبعض شوارع وميادين المنيا ، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، منددين بالمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الأبرياء بقطاع قطاع وإستهداف مستشفى المعمداني ، والتي راح ضحيتها المئات من الأطفال والنساء الجرحي والمصابين جراء القصف المتواصل على قطاع غزة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي ، رافضين تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة لسيناء ومفوضين الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرد على مؤمرات الكيان الصهيوني .