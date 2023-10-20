"صحة القليوبية" تقيم حملة كبري للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة

قامت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تقيم حملة كبري للتبرع بالدم لصالح اخواننا في غزة

الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة ؛ أقامت مستشفي شبين القناطر المركزي حملة كبري للتبرع بالدم لصالح اخواننا في غزة؛ بمشاركة المجتمع المدني بشبين القناطر ، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية كفر شبين..

جاء ذلك بحضور د. فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية ، ود. محمد وهدان مدير بنوك الدم بالقليوبية ، د. عبير العزامي مدير الإدارة الصحية بشبين القناطر، والدكتور خالد شومان نائب مدير مستشفي شبين القناطر المركزي، ود. ايناس زيدان مدير بنك الدم بالمستشفي

إلي جانب المجموعة الشعبية لإدارة الأزمات وأفراد المجتمع المدني بشبين القناطر...