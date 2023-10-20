غدا.. مظاهرة تضامن مع الشعب الفلسطيني في روما

تحت رعاية الجاليات الفلسطينية والعربية والأجنبية والمؤسسات الإيطالية..

دعا الدكتور فواد عودة، رئيس فخري للمجلس العربي للمثقفين والاكاديميين للسلام والتنمية و رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، ونقيب الاطباء في إيطالية، ورئيس جالية العالم العربي في ايطاليا، جميع الجاليات العربية و الأجنبية للاشتراك في المظاهرة غدا في روما بداية من الساعة 09.30 في ساحة Piazza Vittorio للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد “عودة”على أن الوضع مأساوي للغاية وكل شيء مفقود: "الكهرباء لتشغيل المستشفيات وغرف العمليات والإنعاش والأدوية والدم والغذاء ومياه الشرب والأدوات الجراحية والأطباء والممرضات المتخصصين خاصة في مناطق الطوارئ وطب الأطفال والجراحة العامة وأمراض النساء وجراحة العظام وأمراض القلب والتخدير".



وتابع: “ تستمر الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية بالتعاون مع نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا و جالية العالم العربي في ايطاليا بالتنسيق مع جميع ممثليننا في الدول العربية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني”.

واختتم: “ نشكر الاعلام الإيطالي و العربي لجميع اللقاءات الشفافة و المستقلة التي منحتنا فيها لنقدم رأي و طلابات الجاليات العربية و الفلسطينية في ايطاليا و أوروبا و الدول العربية”.

مظاهرة روما

وكان قد حتشد عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .

يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، إسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل، بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.

وكان قد دعا امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش المواطنين العرب والايطاليين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه الجالية الفلسطينية في ايطاليا الى جانب اتحاد الجاليات العربية .

وصدر عن الجالية الفلسطينية : "بمواجهة المذبحة التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني ضد أهلنا وأبناء شعبنا العظيم في غزة العزة وفي كل فلسطين

فإننا ندعوا ونطالب الجميع للنزول والمشاركة الفعالة بالمظاهرة المنظمة، يوم الجمعة 13.10.2023 الساعة السادسة مساء في ساحة Piazza Vittorio في روما".