نقابة القراء تعلن دعمها الكامل لقرارات الرئيس السيسي بشأن الموقف الفلسطيني

أعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، عن دعمها وتأييدها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين.

وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، إن النقابة ومشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد تؤكدان دعمها وتأييدهما الكامل لقرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.

عدم تصفية القضية الفلسطينية

وثمنت النقابة في بيانها الدور الكبير الذى يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي واصراره على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا في فلسطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التي ترتكب بحقهم، منبهاً لخطورة مؤامرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وما قد يترتب على ذلك من تداعيات ونتائج قد لا تتحملها جميع الأطراف في المنطقة.

جميع أهل القرآن يقفون صفا واحدا مع القيادة المصرية

من جانبه أكد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية أن جميع أهل القرآن يقفون صفا واحدا مع القيادة المصرية داعمين الموقف المصري وحكمة الرئيس في التعامل مع الأحداث الراهنة والتي تأتي من خلال إدارك سيادته لخطورة الموقف ومحاولاته المستمرة للحفاظ على مضمون القضية الفلسطينية ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ولينصر الله من ينصره إن الله لقوى عزيز

وكان الشيخ محمود الخشت نائب نقيب القراء ومشيخة عموم المقارئ المصرية والشيخ صديق المنشاوى أمين عام النقابة والشيخ عبد الباسط عمارة أمين الصندوق وكذا أعضاء مجلس إدارة النقابة والأعضاء على مستوى الجمهورية إذ يؤدون القيادة المصرية والسياسة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حفظه الله) مؤكدين أن الله سينصر من أكرم أهل القرآن وذلك بتوجيهاته لمعالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفع الدعم لأهل القرآن والمعاشات والأرامل التابعين للنقابة. "ولينصر الله من ينصره إن الله لقوى عزيز".

يذكر أن عدد أعضاء نقابة القراء والمحفظين يزيد على عشرة آلاف عضوا. بينما يتخطى العدد فى مشيخة عموم المقارئ المصرية خمسة عشر ألفا. ليكون مجموعها خمسة وعشرين ألفا.