ارتكب 6 وقائع.. حبس لص المساكن في الطالبية

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقق سكنية في الطالبية.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه يقوم بسرقة الشقق السكنية عن طريق أسلوب كسر الباب، ثم يذهب بالمسروقات لعميله، مالك خردة، لشرائها والحصول على مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم لديه معلومات جنائية، وارتكب 6 وقائع سرقة، وكان يزاول نشاطه الإجرامي، بأسلوب كسر الباب.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل لاتهامه بارتكاب 6 وقائع سرقة لشقق سكنية فى الجيزة، وتبين تورط عاطل "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه واعترف المتهم بارتكابه (6) وقائع سرقة، حيث أرشد المتهم عن المسروقات لدى عميله (مالك مخزن خردة - مقيم بالطالبية) واعترف بشراء المسروقات وتم إعادتها.

تجديد حبس المتهم بالتعدي على زوجته بسبب دعوى خلع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس جزار متهم بتعذيب زوجته، بسبب إقامتها دعوى خلع ضده بالمقطم، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح، عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

وبالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13 /8 /2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس مأذون مزيف خدع الأهالي في الشرقية





قررت النيابة العامة حبس منتحل صفة مأذون شرعى للنصب على المواطنين الراغبين في عقد قرانهم وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية في أبو كبير بالشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية، أكدت قيام (حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) بانتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

