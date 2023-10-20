نجم جديد من الهلال مهدد بالغياب عن كلاسيكو الأهلي في الدوري السعودي

يمتلك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال لاعب جديد من صفوف الفريق مهدد بالغياب عن مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام الأهلي، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد، لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

نجم جديد من الهلال مهدد بالغياب عن كلاسيكو الأهلي

يعتبر المدافع السعودي الدولي علي البليهي نجم نادي الهلال من المهددين بالغياب أيضًا عن مواجهة الأهلي المقبلة، وذلك بسبب عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعب في المواجهات الأخيره من المسابقات المحلية.

وحصل علي البليهي على بطاقتين صفراويتين خلال مواجهات الهلال ضد نادي الاتحاد والتي كانت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري هذا الموسم، وكانت البطاقة الصفراء الثانية أمام نادي الشباب في الجولة الثامنة من دوري روشن.

وفي حال حصل البليهي على بطاقة صفراء ثانية سينضم لقائمة الغائبين التي تضم نيمار دا سيلفا، في قائمة تشهد وجود كل من حسان تمبكتي وسلمان الفرج وناصر الدوسري أيضًا، لكن الثلاثي الأخير غير مئكد غيابه بشكل رسمي حتى الآن.

يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن هذا الموسم برصيد 23 نقطة، والتي جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مواجهيتين بدون أي هزيمة حتى الآن.