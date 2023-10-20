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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نجمات الفن داخل الهلال الأحمر من أجل فلسطين

نجمات الفن في الهلال
نجمات الفن في الهلال الأحمر المصري

لازالت قوى الفن الناعمة تثبت تحقيق رسائلها الإيجابية في أوقات الشدة، حيث شاهدنا خلال الساعات القليلة الماضية أيادي نجمات الفن داخل جمعية الهلال الأحمر المصري جنبًا إلى جنب، وهن يملئن صناديق المعونات الغذائية والطبية دعمًا للفلسطينيين في تلك الظروف العصيبة التي يمروا بها جراء الحرب الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

نجمات الفن في الهلال الأحمر من أجل فلسطين

شاركن بعض نجمات الفن الشابات في حملة إعانة جديدة من داخل الهلال الأحمر المصري، ومنهم"رنا رئيس، هالة رشدي، مايان السيد، داليا شوقي، ركين سعد،هنادي مهنا، وغيرهم".

 

نجمات الفن الشابات من داخل جمعية الهلال الأحمر المصري

اختلف دعم الفنانين العرب للقضية الفلسطينية في تلك الأحداث العصيبة التي يشهدها العالم أجمع، بين الأغاني والتبرعات المادية وإلغاء الحفلات والوقفات التضامنية في عدد من البلدان العربية.

بجانب تعليق العديد من أنشطة المهرجانات الموسيقية والسينمائية في مصر وتونس وقطر، منها" مهرجان القاهرة السينمائي، مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان أجيال السينمائي القطري، مهرجان أيام قرطاج السينمائي في تونس".

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