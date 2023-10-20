نقيب أطباء قنا يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب بمستشفي قنا العام

أفتتح الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا ومدير مستشفي قنا العام، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب بمستشفي قنا العام المقام بفندق بسمة بمدينة قنا.

ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد عبد الجليل أستاذ القلب بجامعه أسيوط ورئيس المؤتمر والدكتور أحمد الزقيم أستشاري ورئيس العناية القلبية والدكتور أحمد عبد الباقي أستشاري ورئيس وحدة القسطرة القلبية والدكتور مخلص صبحي أستشاري القلب .

حضر المؤتمر نخبة كبيرة من أساتذة القلب بالجامعات المصرية وعدد كبير من الأطباء من أبناء الفريق الطبي بقنا.

وخلال المؤتمر رحب الدكتور محمد الديب بضيوف المؤتمر، موضحاً أن مثل ذلك المؤتمر يُعد بوابة علمية للمهتمين بطب القلب والذي يدعم الأطباء بحصيلة علمية حديثة ومتطورة حول آخر ما توصلت له علوم القلب .

وأكد الديب علي ضرورة عقد العديد من المؤتمرات الناجحة بما يعود بالنفع والفائدة علي الاطباء بمحافظة قنا.

هذا وأستمرت فعاليات المؤتمر بتكريم نقيب أطباء قنا السادة أساتذة الجامعات وأطباء قسم القلب علي جهودهم وبذلهم في سبيل رفع المعاناة والتخفيف عن المرضي .