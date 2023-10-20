أوقاف قنا تشارك في تظاهرات دعم القضية الفلسطينية

شاركت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، بقيادة الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، و بمشاركة عددا من أئمة أوقاف قنا، بالوقفة الاحتجاجية التى تم تنظيمها اليوم بميدان الساعة بقنا، وذلك لتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية، ودعما لرئيس السيسى فى كافة قراراته المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومى المصرى .

وكان المئات من المواطنين قد نظموا اليوم مسيرات احتجاجية طافت شوارع مدينة قنا، وذلك بعد تنظم وقفه احتجاجية بميدان الساعة بوسط قنا، شارك فيها الألف من المواطنين من مختلف الأعمار، على اعقاب الدعوة لتنظيم وقفه احتجاجية، لدعم قرارات القيادة السياسية بخصوص الأحداث الجارية بفلسطين المحتلة وإعلان التضامن الكامل معها، فيما تراه لحماية الأمن القومى المصرى ودعم القضية الفلسطينية ورفض المجازر الإسرائيلية التى تتم بحق الشعب الفلسطيني الاعزل .

حيث بدء المئات بالانتقال فى مسيرات حاشدة من ميدان الساعة إلى عددًا من الشوارع الرئيسية بمدينة قنا والسير رافعين اعلام دولة فلسطين الشقيقة، مرددين هتافات تندد بالحرب على قطاع غزة وحصار الشعب الفلسطيني العزل وجرائم إسرائيل .

و كان المحتجون اليوم قد بدوا وقفتهم الاحتجاجية، برفع إعلام فلسطين وارتداء الكوفية الفلسطينية، وذلك لتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة ضد المجازر الإسرائيلية التى تتم بحقهم.

وردد المحتجون اليوم هتافات مدويه بميدان الساعة بوسط قنا، تندد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ودعم فلسطين " غزة غزة رمز العزة" ويا " فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى بالملايين" وبروح بالدم نفديك يا أقصى"، وتسقط تسقط إسرائيل، وذلك لتعبير عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر والعرب وفى حق الشعب الفلسطيني فى العيش بسلام على أرضه وإقامة دولتة المستقلة على ارضه المحتلة.

وكانت عددًا من القوى المدنية والسياسية ومنظمات حقوقيه قد دعت منذ الأربعاء الماضى، لتنظيم وقفات احتجاجية بعدد من الميادين العامة بمحافظات الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بمشاركة عددًا من الأحزاب السياسية مدعومة بالأسر الطلابية واتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى، قد دعوا لتنظيم وقفه احتجاجية فى ميدان الساعة بوسط مدينة قنا، وذلك لتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.