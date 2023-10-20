حملات للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالغربية

شارك المئات من المتظاهرين في حملة التبرع بالدم التى نظمتها جامعة طنطا، لدعم الأشقاء الفلسطنيين بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر .

وكان الدكتور محمود ذكى قد أكد ان الجامعة حرصت على اطلاق حملة للتبرع بالدم يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الجامعة وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة.

أضاف رئيس الجامعة أن الإقبال الكبير الذى شهدته الحملة يعكس المشاركة الإيجابية والفعالة من جانب الطلاب وجميع منسوبي الجامعة لأهالي قطاع غزة، مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل كافة أطر التواصل مع المنظمات التي تعمل على إيصال المساعدات دعماً للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد رئيس الجامعة أنه يتابع عمل الحملة باستمرار.

لافتاً إلى أن ذلك يأتي تضامنًا مع أهالي قطاع غزة،انطلاقاً من الدور المجتمعي للجامعة وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

أعرب المتبرعون الذين شاركوا بالحملة عن سعادتهم بمحاولة تقديم كافة السبل المتاحة لدعم ألأشقاء بقطاع غزة وتقديم يد العون لهم.

وكانت محافظة الغربية قد شهدت اليوم الجمعة خروج المئات من المتظاهرين تحت شعار جمعة العزة لنصرة القضية الفلسطينية والتنديد بممارسة الاحتلال الإسرائيلي الوحشية.