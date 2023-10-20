نظلة والكتعة وأم علية ..شخصيات صعنت نعيمة الصغير

يحل اليوم 20أكتوبر ذكري رحيل النجمة الراحلة نعيمة الصغير، حيث رحلت عن عالمنا في عام 1991 عن عمر يناهز 60 عامّا، وتستعرض بوابة الوفد أبرز الأدوار التي برعت فيها الراحلة نعيمة الصغير.

"نظلة" في فيلم الشقة من حق الزوجة

جسدت الفنان الراحلة نعيمة الصغير في فيلم "الشقة من حق الزوجة" عام 1985 شخصية نظلة "الحماه المتسلطة التي تتدخل في حياة ابنتها النجمة الراحلة معالي زايد، وزوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، وتفسد حياتهما حتي يتم بينهما الطلاق.

قصة فيلم الشقة من حق الزوجة

تتلخص في سمير موظف جديد في إحدى المصالح الحكومية، بعد قصة حب، يقترن سمير بزميلته كريمة ابنة رئيسه في العمل عبدالمقصود، وتبدأ المشاكل المادية بمجرد ولادة كريمة لطفلتها، يشترى سمير تاكسي بالتقسيط، من أجل تلبية احتياجات أسرته المادية، تشعر كريمة بالملل بسبب انشغال زوجها عنها وتشجعها والدتها نازلي على التمرد وطلب الطلاق، يتم الطلاق بشكل عفوي، ويبدأ النزاع حول ملكية الشقة.

أبطال الفيلم

أمام محمود عبدالعزيز، معالي زايد، عبدالله فرغلي، سيناريو وحوار فراج إسماعيل، إخراج عمر عبدالعزيز.

"الكتعة" في فيلم العفاريت

من أبرز الأدوار التي برعت فيها النجمة الراحلة نعيمة الصغير دور الكتعة زعيمة العصابة التي تستخدم الأطفال الذين يتعرضون للخطف منذ الصغير في تعليمهم جميع أساليب السرقة والنهب والتسول، الفيلم من إنتاج عام 1991.

قصة الفيلم

فيلم "العفاريت" تدور أحداثه حول اختطاف الابنة الرضيعة لـ"كريمة" مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع لـ"الكتعة"، والتي تديرعصابة إجرامية للأطفال، ويلتقي المطرب عمرو دياب صدفة بالطفلة بعد أن تكبر وبعد أن صارت تعرف بـ"بلية"، فتروي لعمروأنشطة العصابة، فيتحالف عمرو مع "كريمة" لإنقاذ الطفلة من العصابة.

أبطال الفيلم

عمرودياب، مديحة كامل، عماد محرم، حمدي الوزير، سيناريو وحوار ماجدة خيرالله، إخراج حسام الدين مصطفى.

والدة علية في رمضان فوق البركان

جسدت النجمة الراحلة نعيمة الصغيردور والده علية النجمة إلهام شاهين وخطيبة النجم عادل إمام، التي تعشق المال.

قصة الفيلم

"رمضان" موظف شاب فقير يريد الزواج من خطيبته "علية" ودخله لا يساعده على الحياة.

تحت ضغط أمها يخطط "رمضان" لسرقة حقيبة مرتبات الموظفين واخفائها ثم تسليم نفسه وقضاء العقوبة لكي يتمكن من الزواج بعد خروجه من السجن.

ينفذ "رمضان" خطته كاملة ولكن تسبقه عصابة إلى حقيبة الأموال لكي يسرق هو حقيبة فارغة بدون أن يعلم.

أبطال الفيلم

عادل إمام، إلهام شاهين، سمير غانم، نعيمة الصغير، وحيد سيف، على الغندور، الفيلم من إخراج أحمد السبعاوي ومن تأليف سمير عبد العظيم

يذكر أن ولدت النجمة الراحلة نعيمة الصغير، في مدينة الإسكندرية، وكانت تحلم في بداية حياتها الفنية بأن تكون مغنية، وكان أن أول دور سينمائي لها في عام 1948 من خلال فيلم "اليتيمتان" للنجماتان الراحلان فاتن حمامة والثريا حلمي، إذ ظهرت نعيمة الصغير وهي تغني.

عملت كذلك منولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم شاركا معًا في العمل في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس.

حققت شهرتها عندما عملت في السينما بأدوار الشر التي أكسبتها الكثير من الجماهيرية، ومن أشهرها "الشقة من حق الزوجة، العفاريت، الليلة الموعودة، مولد يا دنيا توفيت في عام 1991 عن عمر يناهز 60