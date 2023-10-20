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وباء يهدد غزة خلال رحلة البحث عن مياه صالحة للشرب تحت القصف السيسي: يجب التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية (فيديو)
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفضه لنقل المدنيين من غزة إلى سيناء، مؤكدًا أنه أمر في غاية الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية ونحرص على ألا يحدث.

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وأكد السيسي، خلال لقاءه مع رئيس الوزراء البريطاني سوناك، اليوم الجمعة، أهمية استخلاص الدروس من الأزمة الحالية بإقامة دولة فلسطينية لفلسطين عاصمتها القدس الشرقية.

 وأوضح ن نحو 4 آلاف من المدنيين سقطوا في قطاع غزة منهم 1500 طفل، ومن المهم وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من المدنيين.

وذكر أنه من المهم تدفق المساعدات إلى غزة حتى لا يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.

لقاء السيسي والملك عبدالله لمنع تهجير الفلسطينيين 

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الخميس، وأكدا ضرورة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام.

 وشدد السيسي والملك عبدالله، على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.

 وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

 

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