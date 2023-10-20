مسيرات شبابية تجوب شوارع مدينة قنا لدعم فلسطين

نظم المئات من المواطنين وخصوصًا الشباب مسيرات احتجاجية تطوف فى تلك الأثناء شوارع مدينة قنا، وذلك بعد تنظيم وقفة احتجاجية بميدان الساعة بوسط قنا، اليوم الجمعة، على أعقاب الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية، لدعم قرارات القيادة السياسية بخصوص الأحداث الجارية بفلسطين المحتلة وإعلان التضامن الكامل معها، فيما تراه لحماية الأمن القومى المصرى ودعم القضية الفلسطينية ورفض المجازر الإسرائيلية التى تتم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

إذْ بدأ المئات بالانتقال فى مسيرات حاشدة من ميدان الساعة إلى عددٍ من الشوارع الرئيسية بمدينة قنا والسير بعددٍ، رافعين أعلام دولة فلسطين الشقيقة، مرددين هتافات تندد بالحرب على قطاع غزة وحصار الشعب الفلسطيني العزل وجرائم إسرائيل.

بدأ المحتجون اليوم وقفتهم الاحتجاجية، برفع أعلام فلسطين وارتداء الكوفية الفلسطينية، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة ضد المجازر الإسرائيلية التى تتم بحقهم.

ورددَّ المحتجون اليوم هتافات مدوية بميدان الساعة بوسط قنا، هتافًا يندد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ودعم فلسطين "غزة غزة رمز العزة" ويا "فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى بالملايين" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"تسقط تسقط إسرائيل"، وذلك لتعبير عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر والعرب وفى حق الشعب الفلسطيني فى العيش بسلام على أرضه وإقامة دولتة المستقلة على أرضه المحتلة.

ودعت عدد من القوى المدنية والسياسية ومنظمات حقوقية الأربعاء الماضى، لتنظيم وقفات احتجاجية بعدد من الميادين العامة بمحافظات الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

شارك فى المسيرات والوقفات الاحتجاجية عددًا من الأحزاب السياسية مدعومة بالأسر الطلابية واتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى، مما دعوا لتنظيم وقفه احتجاجية فى ميدان الساعة بوسط مدينة قنا، وذلك للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.