مظاهرات حاشدة بطنطا تضامناً مع القضية الفلسطينية

احتشد الآلاف من أبناء محافظة الغربيةالوفديين من مد ومراكز وقري المحافظة أمام منطقة الاستاد عقب صلاة الجمعة في مظاهر ة للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق منددين بالاعتاءات السافرة للكيان الصهيوني ومساندة الامريكان للهجمات البربرية ضدد أبناء غزة العزل وأطلق المتظاهرين رسالات الي الكيان الصهيوني بأن ارض مصر حرة وخط أحمر.

وتوعد المتظاهرين الصهاينة مذكرينهم بما حدث في انتصارات أكتوبر 73 وايد المتظاهرين القرارات الرئاسية في الدفاع عن أرض مصر ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وطالب المتظاهرين الأمة العربية بالنلاحم والاتحاد ضد العدو الإسرائيلي وغطريستة وقالوا بأن هذه فرصة لتحرير بيت المقدس وانهاء الإحتلال.

من ناحية أخري أطلقت الغربية حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة حيث حددت اماكن حملة التبرع بالدم ليوم الجمعة الموافق 20\10\2023، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

وأكد محافظ الغربية أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

مشيرا إلى أن شعب مصر بالكامل يتضامن مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين مضيفا أن هذه الحملة الإنسانية تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم..