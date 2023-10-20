نشرة الحوادث..ملابسات القبض على الأب وابنه بتهمة الإتجار في المواد المخدرة..وانتحار فتاة بحبة غلة

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الجمعة وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

الأب والابن مُدانان.. التحقيق مع متهمين بالاتجار في الهيروين



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم ونجله لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة حيث عثر بحوزتهما على نحو 5 كيلو جرامات من المواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وإرسالها للمعمل الكيماوي، وكتابة تقرير مفصل عنها.

كما طالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى ونجله لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وزنت 5 كيلو جرامات.

وعثربحوزتهما على كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام وعدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ورشاش وطبنجة وعدد من الطلقات النارية.



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (11,060,000) إحدى عشر مليون وستون ألف جنيه تقريبا.

فتاة تتخلص من حياتها بقرص لحفظ الغلال بطما

استقبل مستشفى طما المركزي فتاة في الثامنة عشرة من عمرها تقيم بناحية الجباب دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت عقب وصولها، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "هالة . م . ع" 18 سنة لا تعمل ومقيمة بناحية الجباب / دائرة مركز طما مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها للمستشفى .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "نادية . م . س" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكوره بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك .



غسل 15 مليون جنيه.. حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم في الإتجار بالنقد الأجنبي وتربحه من أعمال غير مشروعة وغسيل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بغسل نحو 15 مليون جنيه تربحهم من أعمال غير مشروعة في النقد الأجنبي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غيرمشروعة بالإضافة إلى الاشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية وعقارات وسيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعدما تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

إخماد حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور دون إصابات



اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتبين بالفحص أن الحريق اندلع بالشقة، دون وجود شبهة جنائية، وذكر مالك الشقة، أنه فوجئ باشتعال النيران، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا.