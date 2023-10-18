خاص|هربوا الآثار في 22 طرد مستغلين الحصانة الدبلوماسية.. حيثيات النقض في قضية بطرس غالي

أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول طعن بطرس رؤوف بطرس غالي على حكم سجنه 15 عاما وتخفيف العقوبة إلى خمس سنوات سجن مشدد وغرامة مليون جنيه.

كما قضت محكمة النقض بتخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامهما وآخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا وبمصادرة الآثار المضبوطة الصالح المجلس الأعلى للآثار ولزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني وعضوية المستشارين هاني فهمي محمد السنباطي و أحمد قزامل الدكتور أحمد عاصم عجيلة، وأمين سر طارق عبد العزيز.

اتهمت النيابة العامة كلاً من المتهم الطاعنين أحمد حسين نجدى محمد، والمتهم لاديسلاف أوتكر سكاكال وشهرته " لادي ، والمتهم مدحت ميشيل جرجس صليب والمتهم بطرس رؤوف بطرس غالى في قضية الجناية رقم ۸۷۱۸ لسنة ۲۰۱۹ قصر النيل والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۳۸٤ لسنة ۲۰۱۹ وسط القاهرة بأنهم في خلال الفترة من عام ٢٠١٧ حتى 5من مايو سنة ۲۰۱۷ بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة حيث قام المتهمين بإجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم تاجروا في الآثار المصرية، وذلك بأن باع المتهم الأول إلى الثاني عدداً من القطع الأثرية تنتمي للحضارة المصرية من نتاج أعمال الحفر غير المشروع موضوع الاتهام السابق والمبينة وصفا وتصويراً بتقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مرفق بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه قام بالإتجار في الآثار المصرية ، وذلك بأن ابتاع من الإيطالية الجنسية المقيمة في عمارة الإيموبيليا بالقاهرة ايريني فؤاد بودورا " المتوفاه في يناير ۲۰۱۸ عدداً من القطع الأثرية تنتمي للحضارة المصرية والمبينة وصفاً وتصويراً يتقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المرفق بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث مدحت ميشيل جرجس صليب أنه أخفى في مخزن شركته "شركة إيجلز للخدمات العامة " القطع الأثرية موضوع الاتهامين السابقين بقصد تهريبها إلى دولة إيطاليا على النحو المبين بالتحقيقات.



حيثيات المحكمة



وجاء بحيثيات حكم المحكمة حسبما استقرت في يقينها وإطمان إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أمام هذه المحكمة وفى تتحصل في أن بطرس رؤوف بطرس غالى شارك المتهم الثاني لادى سلاف أو تكر سكاكل السابق محاكمته في تكوين تشكيل إجرامي.

وذكرت المحكمة في الحيثيات أن التشكيل العصابي غايته شراء والإتجار في الآثار المصرية وتهريبها للخارج وإعادة بيعها واقتسام الأرباح فيما بينهما، واذ علم المتهم الثاني السابق محاكمته أن باسيميليانو سبونزيلالي الدبلوماسي بالسفارة الإيطالية بالقاهرة قد انتهت مدة عمله بها،وأنه سيعود لإيطاليا ، وأنه يتمتع بالإعفاءات الجمركية والحصانة الدبلوماسية فلا يجوز تفتيش متعلقاته وأمتعته الشخصية.

وتابعت المحكمة: فاستعانا بالمتهم الأول أحمد حسین مجدى حال تواجده بمحافظة الأقصر الغنية بالآثار للقيام بأعمال حفر وتنقيب بحثا عنها، والذي تواصل مع آخرين لتجميع الآثار والإتجار فيها وتوصيلها للمتهمين الثاني السابق محاكمته والرابع بطرس رؤوف بطرس غالى عن طريق المتهم الثالث المتوفى بصفته صاحب شركة إيجيلز للخدمات العامة.

وبحسب الحيثيات فقام الأخير بالاتفاق مع المتهمين الثاني السابق محاكمته والرابع سالف الذكر على تهريب الآثار بوضعها في الحاوية الخاصة بمتعلقات الدبلوماسي الإيطالي سالف الذكر دون علمه ، مستغلاً قيامه بإجراءات نقل وإعادة متعلقاته لايطاليا ، والتي ستنقل في عدد ۱۳۲ طرد خصص منها عدد ٢٢ طرد وضع بها الآثار المهرية.

ووفقا للحيثيات قام بتغليفها وشملها بذات إجراءات الإعفاء الجمركي والحصانة الدبلوماسية بوصفها متعلقات أحد عناصر القنصليات الأجنبية، وأنهى إجراءتها على هذا النحو بميناء الإسكندرية ، وبعد ذلك يغيره مها أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني الخاص بشركته الدبلوماسي الإيطالي سالف الذكر أن طروداً أخرى بخلاف الطرود الخاصة به قد تم شحنها بطريق الخطأ بداخل حاويته ، وأنها تخص المتهم الثاني السابق محاكمته الذي كان يشغل منصب القنصل الفخري السابق الدولة إيطاليا بالقاهرة والذي لا يتمتع بذات حصانته الدبلوماسية وإعفاءاته الجمركية وارسل له بياناته لتسليمه تلك الطرود وحال وصول الحاوية لميناء ساليرنو الإيطالي في شهر مايو عام.