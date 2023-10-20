قائمة رباعية على طاولة الهلال السعودي لتعويض غياب نيمار

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب بلاده وأورجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

من المتوقع أن يبحث الهلال السعودي، لتعويض غياب نجمه البرازيلي، من بين عديد من أسماء، من بينهم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وسيغيب نيمار دا سيلفا عن فريق الهلال لفترة طويلة بعد إصابته، من المتوقع أن تبحث إدارة النادي عن بديل لتعويض غيابه.

بديل نيمار في الهلال

تُعد إصابة نيمار خسارة كبيرة لدوري السعودي، بفضل قيمته التسويقية والإعلامية، لن يحل أحد محل نيمار في صفوف الهلال سوى محمد صلاح وليونيل ميسي.

محمد صلاح

ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول يستمر حتى صيف 2025، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن إدارة الريدز رفضت بيع محمد صلاح رغم عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يعيد الاتحاد فتح ملف التفاوض مع صلاح من جديد في سوق الانتقالات الشتوية 2024، يناير المقبل، ومن الممكن أن ينضم الهلال في سباق التعاقد مع نجم ليفربول.

في المقابل، يرتبط ميسي بدوره بعقد مع إنتر ميامي حتى صيف 2025، وقد نفى مؤخرا أي نية للرحيل عن فريقه، مؤكدا: "لن أرحل وسأستمر مع فريقي، وسألعب كل المباريات المقبلة حتى بعد ضياع فرص التأهل والمنافسة على لقب الدوري".

ميسي

روبرت ليفاندوفسكي

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية مؤخرا عن احتمالية انتقال ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني إلى الدوري السعودي للمحترفين، دون الكشف عن اسم النادي الذي يسعى للتعاقد معه.

وقد تبدو فكرة انتقال البولندي إلى الهلال، جيدة جدًا لبرشلونة الذي يعاني ماليًا وسيحتاج إلى تحقيق ربح، لمساعدته في وضعه الاقتصادي غير المستقر وفاتورته المثقلة بالديون.

روبرت ليفاندوفسكي

وفي حال باع برشلونة ليفاندوفسكي، إلى الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2024، فسيتمكن النادي الكتالوني من طلب مبلغ كبير، بسبب عقده الذي ينتهي بعد عامين ونصف.

تشيرو إيموبيلي

الاسم الرابع المرتبط بالهلال هو الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو الذي أبدى ندمه قبل أيام، لرفضه الانتقال إلى الدوري السعودي صيف 2023.

ويعد إيموبيلي أحد أفضل المهاجمين في العالم، وفي عام 2020 حصل على جائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

تشيرو إيموبيلي

كما يُعد المهاجم الإيطالي، أحد نجوم المنتخب الإيطالي الفائز بكأس أمم أوروبا 2020، على حساب إنجلترا، وسجل هدفين في البطولة أمام تركيا وسويسرا.

في المقابل، قد يفكر المدير الفني للهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، في الاستمرار في الاعتماد على الأسماء التي يمتلكها حالياً، مثل سالم الدوسري، والثنائي البرازيلي مالكولم وميشيل دي أوليفيرا، والصربي ألكسندر ميتروفيتش.