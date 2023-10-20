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الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الأوقاف ومحافظ السويس يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف تفقد  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس، وفضيلة  الدكتور/ شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم الجمعة 20/ 10 /2023م وصول ( 2 ) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وألف شنطة سلع غذائية لمحافظة السويس، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة السويس إلى 8 أطنان لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف و9 آلاف شنطة سلع غذائية.

الجريدة الورقية