فيديو.. هتافات مدوية لدعم فلسطين من وسط مدينة قنا

يواصل المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، من مختلف الأعمار والفئات هتافتهم، لدعم فلسطين بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، وذلك على اعقاب تنظيمهم وقفه احتجاجية، لدعم لقرارات القيادة السياسية بخصوص الأحداث الجارية بفلسطين المحتلة وإعلان التضامن الكامل معها، فيما تراه لحماية الأمن القومى المصرى ودعم القضية الفلسطينية ورفض المجازر الإسرائيلية التى تتم بحق الشعب الفلسطيني الاعزل .

المئات بدوا بالانتقال والسير بعددا من الشوارع الرئيسية بمدينة قنا رافعين اعلام دولة فلسطين الشقيقة، مرددين هتافات تندد بالحرب على قطاع غزة وحصار الشعب الفلسطيني الاعزل.

و بدء المحتجون اليوم وقفتهم الاحتجاجية، برفعوا إعلام فلسطين ورتدوا الكوفية الفلسطينية وذلك لتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة ضد المجازر الإسرائيلية التى تتم بحقهم.

وردد المحتجون اليوم هتافات مدويه بميدان الساعة بوسط قنا، هتاف تندد بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ودعم فلسطين " غزة غزة رمز العزة" ويا " فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى بالملايين" وبروح بالدم نفديك يا أقصى"، وتسقط تسقط إسرائيل، وذلك لتعبير عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر والعرب وفى حق الشعب الفلسطيني فى العيش بسلام على أرضه وإقامة دولتة المستقلة على ارضه المحتلة.

وكانت عددًا من القوى المدنية والسياسية ومنظمات حقوقيه قد دعت الأربعاء الماضى، لتنظيم وقفات احتجاجية بعدد من الميادين العامة بمحافظات الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وذلك بمشاركة عددًا من الأحزاب السياسية مدعومة بالأسر الطلابية واتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى، قد دعوا لتنظيم وقفه احتجاجية فى ميدان الساعة بوسط مدينة قنا، وذلك لتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وفى السياق ذاته دشنت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادى بقنا، حملة تبرع بالدم، وذلك في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.