وزير الأوقاف: مواقف الرئيس المشرفة موطن فخر و اعتزاز لكل مصري وعربي

في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة وفي ضوء رسالة الأوقاف المجتمعية التقى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء/ عبد المجيد صقر محافظ السويس بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة السويس اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023م، بحضور الدكتور/ عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، و/ خالد سعداوي سكرتير عام محافظة السويس، و/ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والنائب/ سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، والنائب/ حافظ شوشه عضو مجلس الشيوخ، والشيخ/ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، والقمص/ أنطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس.

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف محافظ السويس بالعيد القومي للمحافظة، شاكرًا له دعوته الكريمة، موجهًا تحية كبيرة لأهل محافظة السويس البواسل على تاريخهم المشرف وعطائهم الوطني، كما وجه تحية كبيرة إلى قواتنا المسلحة الباسلة تاريخًا وحاضرًا، سواء ما قدمته في حرب أكتوبر 1973م أو عبر تاريخها الطويل، أو ما قدمته في مواجهة قوى الشر والإرهاب، أو ما تقوم به الآن في حماية الوطن ودورها الذي يُحسب له ألف حساب فهي درع الوطن وسيفه . كما وجه الشكر والتحية والتقدير للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مواقفه المشرفة التي هي موطن فخر واعتزاز لكل مصري وعربي.

وأكد وزير الأوقاف أنه عند الشدائد تظهر معادن الرجال، والأمر الأهم هو أن قليلًا من الناس من يتمتعون بالخبرة والحكمة والشجاعة، لأن بين الخبرة و الكرامة والشجاعة والتهور خيطًا رفيعًا، ولذلك قلنا إن القرارات المتعلقة بالدول ومصيرها لا يتخذها إلا ولي الأمر؛ لأن هذه القرارات تحتاج إلى تراكم خبرات وتوفر معلومات مع إعمال العقل والترجيح بين مصلحة ومصلحة، وقليلون هم من يتمتعون بهذا القدر من الحنكة والحكمة والشجاعة، ولا شك أن في مقدمتهم سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتلك المواقف التي اتخذها سيادته تجعلنا نشعر بالعزة والفخر كمصريين، فلا لتهجير الشعب الفلسطيني، ولا لتصفية قضيته ولا لإخراجه من أرضه، كما قلنا بوضوح شديد إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من استهداف للنساء والأطفال والتجويع والتعطيش وضرب المستشفيات هي جرائم حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإبادة جماعية على مرأى ومسمع من الناس، وهذا قد كشف حقيقة وطبيعة هذا العدو، ولابد من وقفة دولية حاسمة، فهي جرائم لا يمحوها الزمن.

كما أكد على أن الموقف المصري موقف عظيم، وهذا يحتاج من أن نعمل على رفع الوعي، والالتفاف حول قيادتنا، والتأكيد أننا نقف صفًّا واحدًا خلف دولتنا ورئيسنا، مؤكدًا أن سيناء أرض رُويت بدماء آبائنا وأجدادنا، ولن يتم التفريط في ذرة تراب منها، وأن هذا أبلغ رد على كل جماعات أهل الشر التي ظلت تنشر الأكاذيب وتبث الشائعات لسنوات طوال . سائلًا الله (عز وجل) أن يوفق سيادة الرئيس وأن يثبت أقدامه، ونقول له لست وحدك فكل الشعب المصري خلفك، مثمنًا دور قواتنا المسلحة الباسلة، مؤكدًا أن الشعب المصري كله هو خطوط إمداد خلف قواتنا المسلحة، وأن الجندي المصري لديه عقيدة دينية وعقيدة وطنية وكفاءة قتالية تجعل من جنودنا البواسل خير أجناد الأرض .

كما أوضح أن ما تم في عهد سيادة الرئيس من عمارة المساجد غير مسبوق كسائر المجالات، حيث تم إحلال وتجديد وتطوير ما يقرب من 11200 مسجد بتكلفة إجمالية تجاوزت 15 مليار جنيه، وأن محافظة السويس وحدها بها 101 مسجد تم تجديدها أو تطويرها، مضيفًا أن وزارة الأوقاف وضعت معايير دقيقة للجودة سواء للأئمة أم للمساجد.

وفي ختام اللقاء سلَّم وزير الأوقاف محافظ السويس شهادات ضمان الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لستة مساجد بالسويس هي:

1. مسجد علي بن أبي طالب - السلام.

2. مسجد عمر بن الخطاب - الصفا.

3. مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب - الصباح.

4. مسجد أهل بدر - مدينة أحمد زويل.

5. مسجد المصطفى - مدينة الملك عبد الله.

6. مسجد المدينة المنورة - الصباح.

كما كرَّم كل من معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس الحاصلين على شهادة التميز الوظيفي على مستوى محافظة السويس من العاملين بالأوقاف وهم:

1. الشيخ/ هاني محمود فاضل - إمام وخطيب.

2. الشيخ/ عبد الله حمدي عاشور - إمام وخطيب.

3. الأستاذ/ أحمد يوسف أحمد حسين - مدير الشئون المالية والإدارية.