الأسايطة يصلون صلاة الغائب علي شهداء فلسطين

في مظاهر تضامنية قوية مع الشعب الفلسطيني وضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير، أدى الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط والآلاف من المصلين صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة. انتشرت أجواء الحزن والألم بين المصلين حيث تم تلاوة آيات من القرآن الكريم ترحمًا على شهداء فلسطين وغزة الذين استشهدوا في هذا العدوان الوحشي.

تعتبر هذه المظاهر الدينية القائمة على التضامن والرحمة مع الضحايا من بين أبرز الآثار الإنسانية لهذا النزاع الدامي. إن أداء صلاة الغائب، التي يشارك فيها آلاف المصلين، يشع برسالة واضحة تدعو إلى السلام وتؤكد على وحدة الأمة العربية في قضية فلسطين.

اشار الدكتور عاصم قبيصي، كونه وكيلاً لوزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، صلاة الغائب هي رسالة تضامن قوية مع الشهداء الفلسطينيين وجدية المصريين في مواجهة الظلم والعدوان

تجدر الإشارة إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تسبب في مقتل وجرح العديد من الأبرياء الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء. يرفع العالم أصواته مطالباً بوقف القتل والعدوان وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

على الرغم من حزن الشعب المصري وغضبه إزاء الوضع في فلسطين، إلا أن الصلاة الغائبة تؤكد أن التضامن لا يقتصر على الكلمات فقط بل يتطلب أفعالًا حقيقية.