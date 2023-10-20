شبرا مصر تنتفض.. مظاهرات تطالب بوقف العدوان على غزة

نظم عدد كبير من أهالي منطقة شبرا مصر بالقاهرة مسيرات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة تجمع مئات الآلاف من الناس متوجهين إلى المنصة بمدينه نصر كما شهدت الجيزة والإسكندرية و كل محافظات مصر تظاهرات، وهم يرفعون لافتات ويهتفون من أجل السلام والعدالة للفلسطينيين.

كانت هذه المظاهرات تعبيرًا عن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي، لقد أظهرت هذه المظاهرات أن العالم يقف مع الفلسطينيين في كفاحهم من أجل الحرية والاستقلال



وكانت القضية الفلسطينية صراع سياسي وتاريخي ومشكلة إنسانية في فلسطين بدءًا من عام 1897 (المؤتمر الصهيوني الأول) وحتى الوقت الحالي. وهي تعدّ جزءاً جوهرياً من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط.



يعود تاريخ القضية الفلسطينية إلى القرن التاسع عشر، عندما بدأت الحركة الصهيونية في الترويج لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد قوبلت هذه الدعوة برفض شديد من الفلسطينيين، الذين كانوا يشكلون الأغلبية السكانية في فلسطين.

في عام 1947، أصدرت الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية. وقد رفض الفلسطينيون هذا القرار، وقامت إسرائيل بإعلان قيام دولتها في عام 1948.

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

في أعقاب حرب 1948، احتلت إسرائيل ما يقرب من 80% من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. وقد أدت هذه الاحتلال إلى تشريد أكثر من 700 ألف فلسطيني، الذين أصبحوا لاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبلدان أخرى في العالم.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

منذ عام 1948، استمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في التصاعد، وقد تضمن هذا الصراع أعمالاً من العنف والمقاومة من الجانبين.

